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Лечение алкоголизма в Нижнем Новгороде и Нижегородской области

проблема алкогольной зависимостиКомплексное лечение алкогольной зависимости в Нижнем Новгороде и Нижегородской области проводят высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы в хорошей наркологической клиники лечения алкоголизма «Доктор Детокс». В условиях нашего современного и комфортабельного стационар такая услуга проводится современными и эффективными методами, приводящими к полному выздоровлению.

Наш высококвалифицированный персонал при оказании эффективной помощи пациентам окружает пациентов заботливым отношением и применением персонализированного подхода. Это помогает достигать максимально продуктивных результатов без рисков и лишнего дискомфорта.

В нашем центре борьбы с алкоголизмом «Доктор Детокс» в Нижнем Новгороде применяются исключительно надёжные и комплексные программы надёжного излечения и восстановления, которые помогают устранить сам недуг, негативные последствия и первопричины его появления. В результате организм человека восстанавливаются и все его внутренние органы и системы начинают нормально функционировать.

Цены на услуги

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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ

ЭКОНОМ

Капельница
Осмотр пациента
Выезд на дом

Гарантия
Полная Анонимность

от 2800 РУБ.

 от 1900 РУБ. 

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ВЫЕЗД НАРКОЛОГА

НА ДОМ

Консультация врача
Капельница
Укол снотворного

Препараты 3-5 дней
Мотивация на лечение

от 2400 РУБ.

 от 1500 РУБ. 

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ХИМ.ЗАЩИТА

КОДИРОВКА

Укол в вену
Консультация
Наблюдение врача

Эффективность
С гарантией

от 5100 РУБ.

от 3000 РУБ.

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РЕАБИЛИТАЦИЯ

АЛКОЗАВИСИМЫХ

Доставка пациента
Мотивация на курс
Программа “12 шагов”

Психологи и врачи
Помощь родственникам

от 35000 РУБ.

 от 20000 РУБ. 

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СТАЦИОНАР

ДНЕВНОЙ

Курс восстановления
Психотерапия
Группы созависимых

Качественные препараты
Гарантия от срыва

от 3300 РУБ.

 от 2000 РУБ. 

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Как начать лечение?

Позвоните нам и уточните свою проблему

Позвоните и получите первичную консультацию по услугам и ценам нашей клиники.

Выезд нарколога или посещение стационара

Выберите удобное время для посещения клинике. Или закажите услугу с выездом на дом.

Осмотр специалиста и оказание услуги

Поставит капельницу, состав которой врач определит по результатам диагностики.

Дальнейший план лечения и обследования

Назначит дальнейший план лечения и обследования пациента: поставит предварительный диагноз.

Предоставит консультацию психиатра-нарколога

Реабилитация пациента — важный процесс выздоровления, помогает избежать рецидив.

Программы разрабатываются таким образом, чтобы восстановить психологическое состояние и физическое здоровье больного комплексно. Важно не только вылечить, но и социально адаптировать пациента к возвращению к обычному образу жизни, поэтому в рамках реабилитации психологи проводят работу, нацеленную на взаимодействие пациента с окружением. Именно комплексное лечение обеспечивает полное излечение от зависимости и предупреждает риск рецидива.

Стоимость лечения алкоголика в клинике Нижнего Новгорода «Доктор Детокс»

Цены на лечение пациентов с заболеванием алкоголизмом в нашем стационаре является демократичными и лояльными. В каждом конкретном случае для больного план устранения алкоголизма и окончательные цены устанавливаются индивидуально в соответствии с подобранными услугами, условиями и персональными особенностями больного.

Тем не менее при любых подобранных условиях вы или ваш близкий человек будет обеспечен надёжным лечением по низкой цене алкоголизма с гарантией надёжности и эффективности. Благодаря нашей демократичной ценовой политике получить квалифицированные услуги могут клиенты с различным финансовым положением и статусом в обществе. При этом мы не применяемых никаких скрытых платежей и дополнительных оплат, поэтому вы всегда будете в полной мере обладать знаниями, за что и сколько придётся заплатить.

Что из этого получится?

Облегчение физического состояния в 1-й час

Нормализация центральной нервной системы

Отрезвление и возврат к нормальной жизни

Восстановление работы сердца и печени

Рекомендации по дальнейшему лечению

Получить бесплатную консультацию

+7 (987) 754-84-05

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      В течении 5 минут после оформления заявки с Вами свяжется квалифицированный специалист, и ответит на все интересующие Вас вопросы!

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    Наша деятельность полностью
    легальна и законна

    Регистрационный номер лицензии: ЛО41-01164-52/01108911;
    Номер и дата лицензирующего органа: № 315-422/24П/одп от 27.03.2024.
    Полное наименование – Общество с ограниченной
    ответственностью “Доктор Детокс”
    ИНН – 1235200036092 | ОГРН – 5262393608

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    Врачи нашей клиники

    Крылов

    Ветров Артем Владимирович
    Заведующий наркологическим
    отделением.

    Доктор Самойлов

    Селезнев Михаил Олегович
    Заведующий психиатрическим
    отделением.

    Доктор Шубин

    Демин Альберт Владимирович
    Врач нарколог,
    реаниматолог,
    токсиколог.

    Доктор Маркова

    Павлова Галина Викторовна
    Врач нарколог,
    психиатр,
    психолог.

    Доктор Баринова

    Баранова Елена Олеговна
    Главная медсестра
    наркологической
    клиники.

    Специализированная клиника для больных алкоголиков в Нижнем Новгороде «Доктор Детокс»

    Каждый наш клиент, проходящий анонимное лечение алкогольной зависимости, в полной мере избавляется от болезни, восстанавливает своё ослабленное физическое и психическое здоровье, получает прилив жизненных сил заряд позитива. В результате он возвращается домой с полностью изменённым в лучшую сторону мышлением и мировосприятием, это устраняет все возможные риски возвращения человека к активной стадии пьянства. Клиент полностью утрачивает всяческий интерес к пьянкам и всему, что с ними связано. У него формируются новые жизненные ценности и приоритеты, в которых спиртным напиткам больше нет места.

    Тем не менее любому пациенты с различной стадией развития недуга следует быть готовым к тому, что не бывает быстрого лечения алкогольной зависимости. Процесс этот затяжной и требует приложения большого количества усилий как со стороны врачей, так и самого алкоголика.

    медикВсе наши пациенты в процесс устранения тяги к спиртному обеспечиваются гарантией достижения полноценного выздоровления и избавления от пагубной тяги на всю оставшуюся жизнь. Поэтому при появлении первых признаков наличия такого нездорового пристрастия важно обращаться к опытным профессионалам за излечением. Не пытайтесь справиться с болезнью алкоголизм своими силами, это только приведёт к опасным осложнениям.

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    Лечение больных алкоголизмом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области

    Частная клиника наркологии в Нижнем Новгороде «Доктор Детокс» предоставляет для всех своих клиентов широкий спектр качественных и безопасных услуг по лечению алкоголизма в нашем современном стационаре с удобствами и комфортными условиями без рисков получения вреда больным. Мы обеспечиваем следующие современные услуги:
    лечение у нарколога

    • Вывод из запоя. Комплекс мер по отрезвлению и нормализации самочувствия в домашних или стационарных условиях с помощью использования современных методов воздействия.
    • Детоксикация организма. Специальный процесс очищения организма от ядов и токсинов с использованием внутривенной капельницы.
    • Медикаментозный способ лечить алкоголика в Нижнем Новгороде. Персонально составленный курс приёма лекарственных препаратов с целью восстановления ослабленного организма и нормализации функционирования внутренних органов и систем.
    • Кодирование от алкоголизма. Применение медикаментозного или психотерапевтического метода воздействия для устранения тяги больного к пьянкам на длительный период.
    • Психотерапевтическое воздействие. Больной лечится в Нижнем Новгороде от пьянства с помощью психотерапии. При этом происходит устранение первопричин появления и негативных последствий тяги к спиртному с помощью современных методов психокоррекции. Наряду с этим, у больного формируется крайне негативное отношение ко всему, что связано с пьянками.
    • Вызов нарколога на дом. Такая мера позволяет справиться с тяжёлыми симптомами ломки, передозировки и прочих ситуаций, когда больной находится в критическом состоянии и ему требуется экстренная помощь.

    Обращайтесь прямо сейчас в наш наркологический центр «Доктор Детокс» в Нижнем Новгороде и Нижегородской области для качественного и эффективного излечения опасной алкогольной зависимости с помощью современных и надёжных мер по привлекательным ценам.

    Полный прайс на все услуги клиники

    Вывод из запоя

    Выезд нарколога на дом и первичная консультацияот 1500 ₽
    Одинарная капельница от запояот 2000 ₽
    Двойная капельницаот 3000 ₽
    Детоксикация от алкоголяот 3500 ₽
    Вывод из запоя на домуот 1900 ₽
    Амбулаторный вывод из запояот 2400 ₽
    Вывод из запоя в стационаре клиникиот 2100 ₽
    Вывод из запоя+кодирование от алкоголизмаот 5000 ₽
    Экстренное вытрезвление на домуот 2600 ₽
    Устранение синдрома похмельяот 3000 ₽
    Очистительная терапия при отравлении алкоголемот 3700 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Лечение алкоголизма в стационаре

    Палата "Эконом"от 1700 ₽
    Палата "Комфорт"от 2200 ₽
    Палата "VIP" от 3300 ₽
    Реабилитация от алкоголизма с гарантией (цена за мес.)от 25000 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Консультация психиатра-нарколога для родственников пациента

    Кодирование гипнозом (метод Довженко) на 1 годот 4000 ₽
    Кодирование гипнозом (метод Довженко) на 2 годаот 5000 ₽
    Кодирование методом Назарлиева (провокация)от 6000 ₽
    Эриксоновский гипнозот 5000 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Реабилитация в наркологическом центре

    Первичная консультация психотерапевтаБЕСПЛАТНО
    Составление комплексного плана реабилитацииБЕСПЛАТНО
    Групповой курс психотерапииВключено в стоимость курса
    Сеанс индивидуальной психотерапииВключено в стоимость курса
    Реабилитация наркозависимых в центре (палата Эконом)от 20000 ₽
    Реабилитация наркозависимых в центре (палата Комфорт)от 30000 ₽
    Реабилитация наркозависимых в центре (палата VIP )от 40000 ₽
    Работа с созависимыми родственниками пациентовБЕСПЛАТНО
    Юридическая поддержка пациентов и родственниковБЕСПЛАТНО
    Помощь в трудоустройстве бывших зависимыхБЕСПЛАТНО

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Детоксикация и снятие ломки у наркозависимых

    Снятие ломки наркозависимого на домуот 3500 ₽
    Снятие наркологической ломки в стационареот 4000 ₽
    Детоксикация от наркотического отравленияот 4000 ₽
    Ультрабыстрая-опиоидная детоксикация - УБОДот 8500 ₽
    Комбинированная детоксикация организмаот 6000 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Кодирование психотерапевтическими методиками от алкоголизма

    Кодирование гипнозом (метод Довженко) на 1 годот 4000 ₽
    Кодирование гипнозом (метод Довженко) на 2 годаот 5000 ₽
    Кодирование методом Назарлиева (провокация)от 6000 ₽
    Эриксоновский гипнозот 5000 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Кодирование уколом (внутривенная инъекция)

    Блок от алкоголизма одиночныйот 3000 ₽
    Двойной блок (гарантия от 2 лет)от 4500 ₽
    Кодирование от алкоголизма препаратом «Торпедо»от 3900 ₽
    Кодирование от алкоголизма препаратом «Algominal» («Алгоминал») на 6 месяцевот 5000 ₽
    Кодирование от алкоголизма препаратами Algominal («Алгоминал»)
    Acvilong («Аквилонг») и SIT («СИТ») на 12 месяцев    		от 6600 ₽
    Кодирование препаратом "Аквилонг" (ACVILONG)от 4000 ₽
    Инъекция препарата «Эспераль» на 6 месяцевот 4500 ₽
    Инъекция препарата «Эспераль» на 12 месяцевот 7000 ₽
    Внутривенное кодирование препаратом «Вивитрол» на основе Налтрексона от 12000 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Кодирование внутримышечное (подшивание)

    Внутримышечное введение препарата «Тетлонг-250» (на 3 месяца)от 4500 ₽
    Внутримышечное введение препарата «Дифульсирам»от 6500 ₽
    Внутримышечное введение препарата «Эспераль» на 6 месяцевот 4500 ₽
    Внутримышечное введение препарата «Эспераль» на 1 годот 7000 ₽
    Внутримышечное введение препарата «Эспераль» на 2 годаот 12000 ₽
    Имплантация «Налтрексон»от 12000 ₽
    Имплантация «Продетоксон»от 20000 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Кодировка в стационаре «Доктор Детокс» от алкоголя

    Лазерное кодирование от алкоголизма / кодировка лазеромот 5000 ₽
    «Химический блок» от алкоголизма ( на 6 месяцев)от 3000 ₽
    «Химический блок» от алкоголизма ( на 12 месяцев)от 4200 ₽
    Гипноз и психотерапевтическая блок на спиртноеот 5500 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Кодирование от наркомании на дому и в стационаре

    3 месяца (Налтрексон, США)от 25000 ₽
    6 месяцев (Налтрексон, США)от 30000 ₽
    8 месяцев (Налтрексон, Швеция)от 38000 ₽
    12 месяцев (Налтрексон, США)от 45000 ₽
    18 месяцев (Налтрексон, Швеция)от 55000 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Раскодировка от алкоголя

    Раскодирование (деактивация или удаление препарата)от 1500 ₽
    Удаление имплантата «Эспераль»от 1500 ₽
    Удаление имплантата «Дисульфирам»от 2000 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ

    Лечение наркозависимости в клинике «Доктор Детокс»

    Выезд команды интервенции (мотивация пройти лечение)от 3000 ₽
    Кардиопротекторная терапияот 1400 ₽
    Цитопротекторная терапияот 2000 ₽
    Нейропротекторная терапияот 1500 ₽
    Ксенонотерапия (цена за литр)от 1600 ₽
    Лазерная терапияот 3500 ₽
    Плазмаферезот 7000 ₽
    Метаболическая терапия восстановленияот 7000 ₽
    Гепатопротекторы для работы печениот 1200 ₽
    Гепатопротекторы (6 капельниц)от 3400 ₽
    Ноотропы - терапия для нервной и мозговой системы от 1400 ₽
    Иглорефлексотерапия в клиникеот 2000 ₽

                                                                                                                                                                                                                                                      ЗАКАЗАТЬ